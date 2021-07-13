Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı.

Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99,0, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksi yüzde 74,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.