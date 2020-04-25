Maya üretimi tam kapasite devam ediyor

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Çetin Duruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların zamanlarını evde geçirmeleri üzerine talebi artan mayanın, tam kapasiteyle üretilmeye devam ettiğini bildirdi.
Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin tüm dünyada devam ettiğini, Türkiye'nin de bu konuda işi sıkı tuttuğunu belirtti.
Vatandaşların salgınla mücadelede yetkililerin "Evde kalın" çağrısına uyduğunu, bu bağlamda ekmek üretimini evde yapmaya başladığını anlatan Duruk, geçen yılın aynı dönemine göre kuru ve yaş maya satışlarında artış yaşandığını dile getirdi.
Mart ayını geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırdıklarında maya talebinde dikkate değer bir artış olduğunu vurgulayan Duruk, "Sürecin başladığı mart ayında kolonya, tuvalet kağıdı, un gibi ürünlerde olduğu gibi, tüketicinin stoklama amaçlı alımı nedeniyle mayada da ciddi bir talep artışı yaşandı. Ekmek mayası talebini değerlendirdiğimizde, talebin yükseldiğini görüyoruz." diye konuştu.
Nisanda da talep artışının sürdüğüne işaret eden Durgun, şöyle devam etti:
"Benzer trend Avrupa Birliği ve ABD'de de yaşanmıştır. Nisan ayında da benzer bir tablonun yaşanması, sonrasında ise stoktan ziyade tüketim amaçlı talep gerçekleşeceğinden, geçen yılın değerlerine yakın miktarlarda talep beklenmektedir. En büyük fark, segmentler arasında geçişlerde gerçekleşmektedir."
- "3 hafta üst üste talebi artan tek ürün"
Durgun, salgın tedbirleri kapsamında geçici kapatılan kafe, restoran ve otellerin maya taleplerinde düşüş yaşandığını, salgın sonrası bu durumun düzeleceğini de ifade etti.
Mayaya olan talebin artmasına rağmen üretimde bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Durgun, şunları kaydetti:
"Perakendede 3 hafta üst üste talebi artan tek ürün, ekmek mayası olmuştur. Maya üreticisi dernek üyelerimiz fabrikalarını, iş yerlerini, çalışanlarının sağlığı için azami tedbirler alarak güvenli hale getirmesi ile ekmek ve unlu mamuller sektörünün kritik hammaddelerinden olan maya üretimine ve sevkıyatına normal zamanlarda olduğu gibi kesintisiz devam etmektedir. Fabrikalarımız hali hazırda tam kapasite çalışmakta olup, üretim lojistik zinciri kırılmadıkça tam kapasite çalışmaya devam edecektir."
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