2 yıldır Avrupa Birliği ile Brexit anlaşması için müzakere masasında olan ancak anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından ezici bir çoğunlukla reddedilen İngiltere Başbakanı Theresa May, bir açıklama yayınladı.

May, yasal takvime göre 29 Mart olan AB'den çıkış tarihinin ertelenmesi hakkında konuştu.



"AVRUPA BİRLİĞİ BU SÜREYİ UZATIR"

May, "Hükümetin politikası 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmak yönündedir. Ancak sadece bir anlaşmaya ilerlemek için net bir planın olması durumunda "AB bu süreyi uzatır" ifadelerini kullandı.

May ayrıca bu akşam hükümetine yönelik yapılacak güven oylaması için milletvekillerinden destek istedi. May, güven oylamasında hükümetinin desteklenmesinin ülkenin Brexit'i gerçekleştirmek için bir yol bulmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Dünkü Brexit oylamasının ardından ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn erken seçim çağrısı yaparak, güven oylaması için önerge sunmuştu.

İngiltere parlamentosundaki güven oylaması bu akşam TSİ 22.00'da yapılacak.