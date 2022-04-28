Yaz sezonu açılıyor

Maximum Uniq’de eğlence katlanarak devam ediyor. Eğlencenin, tiyatronun, konser ve festivallerin İstanbul’daki adresi Maximum Uniq yaz sezonuna hazır
Mayıs ayında açık hava sahnesini de açmaya hazırlanan Maximum Uniq, Maximum Hall ve Maximum Box ile eş zamanlı olarak yaz sezonuna start veren açık havada keyifli konserlere, kapalı gişe tiyatro oyunlarına, heyecan dolu festivallere ev sahipliği yapacak.
Demet Akbağ, Salih Bademci, Zerrin Tekindor, Nevra Serezli, İpek Bilgin, Aslı Enver gibi sahnede devleşen usta oyuncuların yer aldığı oyunlardan 'Aydınlıkevler', 'Toz', 'Sırça' ve 'Ağaçlar Ayakta Ölür' mayıs ayında da Maximum Uniq’de sahnelenmeye devam ediyor.
Tüm kış sezonu boyunca devam eden ve her biri birbiriyle yarışacak nitelikte olan elektronik müziğin öncü isimleri mayıs ayında da tüm hızıyla Maximum Uniq Box’da performanslarını sergileyecek.
BKM Yaz Etkinlikleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yaz gerçekleştirdiği etkinliklerle İstanbulluların yeni buluşma noktası olan Maximum Uniq Açıkhava kapılarını bu sezon Buse Terim imzasını taşıyan 'Baby On The Fest' ile erken açacak.
İlk sezonunun açılışını Kenan Doğulu ile yapan Maximum Uniq Açıkhava yeni sezonda da konser geleneğini bozmayarak mayıs ayında açılışı yine ünlü şarkıcıyla yapacak. Ardından Hayko Cepkin’in sahne alacağı mekan festivallerle yazı erken karşılayacak.
MAXIMUM UNIQ MAYIS AYI TAKVİMİ
11 Mayıs Çarşamba... Toz Maximum / Uniq Box
12 Mayıs Perşembe... Toz Maximum / Uniq Box
12 Mayıs Perşembe... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall
13 Mayıs Cuma... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall
14 Mayıs Cumartesi... Sırça / Maximum Uniq Hall
14 Mayıs Cumartesi... Baby OnThe Fest / Maximum Uniq Açıkhava
15 Mayıs Pazar... Baby On The Fest / Maximum Uniq Açıkhava
15 Mayıs Pazar... Sırça Maximum / Uniq Hall
17 Mayıs Salı... Ağaçlar Ayakta Ölür / Maximum Uniq Hall
18 Mayıs Çarşamba... Mefest / Maximum Uniq Açıkhava
28 Mayıs Cumartesi... Indria - Paganotto / Maximum Uniq Box
19 Mayıs Perşembe... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall
21 Mayıs Cumartesi... Kenan Doğulu / Maximum Uniq Açıkhava
28 Mayıs Cumartesi... Hayko Cepkin / Maximum Uniq Açıkhava
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!