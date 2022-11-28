İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Mekân, bu ay birbirinden önemli isimleri sahnesinde ağırlayacak.
Aralık ayında, Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak’ın yer aldığı geniş kadrosuyla ‘Aydınlıkevler’, Uğur Yücel'in muhteşem performansıyla ‘Neyzen Tevfik’, İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerinde yer aldığı ‘Sırça’, Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Richard’ tiyatroseverlerle buluşacak. Kapalı gişe oyunu ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ ile Yasemin Sakallıoğlu ve Fransız Dj Trym Maximum Uniq’te bu ay seyirciyle buluşacak.
Son olarak 25 Aralık ve 26 Aralık'ta James Franco, Charlize Theron, Brad Pitt, Halle Berry gibi dünyaca ünlü oyunculara koçluk yapmış ve halen yapmakta olan Ivana Chubbuck 'Masterclass Workshop'uyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI PROGRAMI
4 Aralık Pazar… Aydınlıkevler
10 Aralık Cumartesi… Neyzen Tevfik
13 Aralık Salı… Sırça
14 Aralık Çarşamba… Yasemin Sakallıoğlu
17 Aralık Cumartesi… Aydınlıkevler
18 Aralık Pazar… Richard
19 Aralık Pazartesi… Richard
20 Aralık Salı… Neyzen Tevfik
20 Aralık Salı… Sırça
21 Aralık Çarşamba… Neyzen Tevfik
22 Aralık Perşembe… Aydınlıkevler
23 Aralık Cuma… Aydınlıkevler
24 Aralık Cumartesi… TRYM
25 Aralık Pazar… Ivana Chubbuck Masterclass Workshop
26 Aralık Pazartesi… Ivana Chubbuck Masterclass Workshop