Maximum Uniq'de kültür, sanat, eğlenceye devam
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence şubatta da devam ediyor
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İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence şubatta da devam edecek. Mekân, Şubat ayında tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.
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Şener Şen, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Kerem Alışık, Okan Bayülgen gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sahnede olacak.
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Maraton; 1 Şubat’ta başrolünde Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin yer aldığı ‘Aydınlıkevler’ ile başlayacak, oyun 28 Şubat’ta yeniden Maximum Uniq’te olacak. Okan Bayülgen’li ‘Richard’ oyunu 2 Şubat’ta, Kerem Alışık’ın oynadığı ‘Küheylan’ ise 3 ve 24 Şubat’ta tarihlerinde Maximum Uniq’te sahnelenecek. 4 - 11 - 18 ve 25 Şubat’ta ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’; minik misafirlerini kahkahaya boğacak.
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Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler’; 8 - 9 - 21 - 22 - 27 ve 28 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde Şubat ayı boyunca 6 kez tiyatroseverlerle buluşacak. 8 ve 22 Şubat’ta ‘Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik’; 10 Şubat’ta başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı ‘Timsah Ateşi’ sahnede olacak.
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Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın rol aldığı 'Kel Diva'; 12 ve 13 Şubat’ta tiyatroseverlerle buluşacak. Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla ‘Cimri’; 14 Şubat’ta, usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ise 16 ve 17 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak. Serkan Keskin’in bir başka oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ ile 19 ve 20 Şubat’ta, seyirciyle buluşurken, 20 Şubat’ta 'Bir Evlilik Müzikali' ve 29 Şubat’ ta ise Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ sahnede olacak.
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ANKARA GECELERİ İSTANBUL’DA
'İnci Taneleri'nin fragmanında duyulmasıyla fenomen haline gelen 'Gemileri Yaktım' şarkısıyla gündeme oturan Sincanlı Erkal, Ankara Geceleri konseptiyle 17 Şubat'ta Maximum Uniq Box'ta.
Güney Asya kültürünü ve müziğini house ve techno'ya dayanan dans müziğiyle otantik bir şekilde bütünleştiren Dj topluluğu ‘Indo Warehouse’ ilk kez 2 Şubat’ta Maximum Uniq Box’da müzikseverlerle buluşacak.
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MAXIMUM UNIQ ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
1 Şubat Perşembe... Aydınlıkevler
2 Şubat Cuma... Indo Warehouse
2 Şubat Cuma... Richard
3 Şubat Cumartesi... Küheylan
4 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
8 Şubat Perşembe... Hücreler
8 Şubat Perşembe... Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik
9 Şubat Cuma... Hücreler
10 Şubat Cumartesi... Timsah Ateşi
11 Şubat Pazar.... Güldüy Güldüy Show
12 Şubat Pazartesi... Kel Diva
13 Şubat Salı... Kel Diva
14 Şubat Çarşamba... Cimri
16 Şubat Cuma... Zengin Mutfağı
17 Şubat Cumartesi... Zengin Mutfağı
17 Şubat Cumartesi... Sincanlı Erkal ile Ankara Geceleri
18 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
19 Şubat Pazartesi... Saatleri Ayarla Enstitüsü
20 Şubat Salı... Saatleri Ayarla Enstitüsü
20 Şubat Salı... Bir Evlilik Müzikali
21 Şubat Çarşamba... Hücreler
22 Şubat Perşembe... Hücreler
22 Şubat Perşembe... Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik
23 Şubat Cuma... Aydınlıkevler
24 Şubat Cumartesi... Küheylan
25 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
27 Şubat Salı... Hücreler
28 Şubat Çarşamba... Hücreler
29 Şubat Perşembe... Öteki