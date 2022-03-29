Baharı karşılarken

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Maximum Uniq, kültür, sanat ve eğlencede nisan ayında da seyircilere zengin bir içerik sunacak.

‘Aydınlıkevler’, ‘Sırça’, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, ‘Toz’, ‘Faust’, ‘Kundakçı’, Maximum Uniq’te tiyatro severleri karşılayacak.

Doğu Demirkol, Yasemin Sakallıoğlu, Okan Çabalar, Tahsin Hasoğlu, Mesut Süre, Gökhan Ünver, Okan Çabalar stand-up gösterileriyle sahneye çıkarken ‘Meksika Açmazı’, seyircilere kahkâha attıracak bir diğer sahne yapımı olacak.

Aydınlıkevler

Elbette çocuklara yönelik oyunlar da her ay olduğu gibi Maximum Uniq’in nisan programı içinde yer alacak.

Çinyo ile Markonyo

MAXIMUM UNIQ NİSAN AYI TAKVİMİ

YETİŞKİN ETKİNLİKLERİ

4 Nisan Pazartesi… Ağaçlar Ayakta Ölür (Maximum Uniq Hall)

5 Nisan Salı… Doğu Demirkol (Maximum Uniq Hall)

6 Nisan Çarşamba… Sırça (Maximum Uniq Hall)

6 Nisan Çarşamba… Toz (Maximum Uniq Box)

7 Nisan Perşembe… Toz (Maximum Uniq Box)

7 Nisan Perşembe… Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

9 Nisan Cumartesi… Sırça (Maximum Uniq Hall)

13 Nisan Çarşamba… Sırça (Maximum Uniq Hall)

13 Nisan Çarşamba… Tahsin Hasoğlu (Maximum Uniq Box)

14 Nisan Perşembe… Faust (Maximum Uniq Box)

15 Nisan Cuma… Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

17 Nisan Pazar… Yasemin Sakallıoğlu (Maximum Uniq Hall)

19 Nisan Salı… Meksika Açmazı (Maximum Uniq Hall)

20 Nisan Çarşamba… Sırça (Maximum Uniq Hall)

22 Nisan Cuma… Kundakçı (Maximum Uniq Hall)

22 Nisan Cuma… Gökhan Ünver (Maximum Uniq Box)

23 Nisan Cumartesi… Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

27 Nisan Çarşamba… Sırça (Maximum Uniq Hall)

27 Nisan Çarşamba… Okan Çabalar (Maximum Uniq Box)

29 Nisan Perşembe… Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

30 Nisan Cuma… Sırça (Maximum Uniq Hall)

Ağaçlar Ayakta Ölür

ÇOCUK OYUNLARI

2 Nisan Cumartesi… Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

2 Nisan Cumartesi… Çinyo ile Markonyo (Maximum Uniq Lounge)

9 Nisan Cumartesi… Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

16 Nisan Cumartesi… Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)

23 Nisan Cumartesi… Lıkır’ın Doğum Günü (Maximum Uniq Lounge)