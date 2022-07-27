Ağustosta da devam ediyor
Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların bu yaz da buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayında birbirinden önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak
Maximum Uniq Açıkhava, kültür, sanat ve eğlence adına ağustosta da İstanbulluların buluşma noktası olmaya devam edecek.
Gazapizm Senfoni İstanbul 2022, Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio ve Okay Barış Açıkhava Diskosu gibi çok özel projeleri müzikseverlerle buluşturacak. Eğlence, 6 Ağustos'ta Gazapizm'in Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacak. Konser serisi ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, son dönemin fenomen grubu Madrigal, Türk müziğinin iki büyük ismi Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, başarılı müzisyen Okay Barış, Türk Halk Müziği melodilerini batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek kendi tarzlarını oluşturan Barabar, sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın da en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan, güçlü lirikleri ve çekici beat’lerin ismi Mode XL ile devam edecek.
TİYATRONUN YILDIZLARI MAXIMUM UNIQ'TE
Maximum Uniq bu ayda iki büyük oyunla tiyatroseverlere kapılarını açacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı Aydınlıkevler ve Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı Cimri Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA AĞUSTOS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
6 Ağustos Cumartesi... Gazapizm Senfoni İstanbul 2022
10 Ağustos Çarşamba... Evgeny Grinko
12 Ağustos Cuma... Madrigal
17 Ağustos Çarşamba... Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio
19 Ağustos Cuma... Okay Barış Açıkhava Diskosu
20 Ağustos Cumartesi... Barabar
21 Ağustos Pazar... Selda Bağcan
23 Ağustos Salı... Aydınlıkevler
26 Ağustos Cuma... Mode XL
31 Ağustos Çarşamba... Cimri
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