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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq Açıkhava, "Eylülde gel" diyor

        Maximum Uniq Açıkhava, "Eylülde gel" diyor

        İstanbul'un en sevilen etkinlik mekânı Maximum Uniq Açıkhava'da yazın son haftalarında eğlence tüm hızıyla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 22:27 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:42
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        • 1

          Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava'da eylül ayında eğlence, konserler, stand-up gösterileri, tiyatro oyunları ve müzikallerle devam edecek.

        • 2

          Eğlence; 1 Eylül’de pop müziğin fenomen grubu İzel - Çelik - Ercan ile başlayacak. 5 Eylül’de başarılı komedyen Doğu Demirkol, 12 - 14 - 18 ve 26 Eylül’de muhteşem oyuncu kadrosuyla Aydınlıkevler seyirciyle buluşacak.

        • 3

          13 Eylül’de Türk pop müziğin efsane ismi Erol Evgin, 16 Eylül’de son yılların adından sıkça söz ettiren ismi Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak. 19 Eylül’de yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla 'Broadway In Istanbul' müzikali, 20 Eylül’de Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener ve Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran müzikseverlerle buluşacak.

          2 ve 18 Eylül’de İbrahim Selim ‘Quiz Night’ ile Maximum Uniq Box’ta sürprizlerle dolu, interaktif ve çok eğlenceli bir sohbet gerçekleştirecek.

        • 4

          EYLÜL / MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

          • 1 EYLÜL CUMA… İZEL ÇELİK ERCAN

          • 5 EYLÜL SALI… DOĞU DEMİRKOL

          • 12 EYLÜL SALI… AYDINLIKEVLER

          • 13 EYLÜL ÇARŞAMBA… EROL EVGİN

          • 14 EYLÜL PERŞEMBE… AYDINLIKEVLER

          • 16 EYLÜL CUMARTESİ… MELİKE ŞAHİN

          • 18 EYLÜL PAZARTESİ… AYDINLIKEVLER

          • 19 EYLÜL SALI… BROADWAY IN İSTANBUL

          • 20 EYLÜL ÇARŞAMBA… SERTAB ERENER

          • 26 EYLÜL SALI… AYDINLIKEVLER

          • 29 EYLÜL CUMA… LE TRIO JOUBRAN

        • 5

          EYLÜL / MAXIMUM UNIQ BOX

          • 2 EYLÜL CUMARTESİ… İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

          • 18 EYLÜL PAZARTESİ… İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

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