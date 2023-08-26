Maximum Uniq Açıkhava, "Eylülde gel" diyor

13 Eylül’de Türk pop müziğin efsane ismi Erol Evgin, 16 Eylül’de son yılların adından sıkça söz ettiren ismi Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak. 19 Eylül’de yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla 'Broadway In Istanbul' müzikali, 20 Eylül’de Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener ve Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran müzikseverlerle buluşacak.

2 ve 18 Eylül’de İbrahim Selim ‘Quiz Night’ ile Maximum Uniq Box’ta sürprizlerle dolu, interaktif ve çok eğlenceli bir sohbet gerçekleştirecek.