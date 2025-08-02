Maximin'in yeni adresi belli oldu!

Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in yeni adresi Meksika ekibi Club America oldu.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Meksika temsilcisi, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Taraflar 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan Fransız futbolcu, kariyerinde daha önce Nice, Monaco ve Newcastle United gibi kulüplerde forma giymişti. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.