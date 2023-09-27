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        Haberler Spor Diğer Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim'de Selanik'ten başlayacak - Diğer Haberleri

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim'de Selanik'ten başlayacak

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:55
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        35. The Bodrum Cup, Selanik'ten başlayacak
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        Organizasyonun programının ve detaylarının paylaşıldığı toplantı, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Rıhtımı'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıya, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Süleyman Uysal, organizasyonun fikir olarak her yıl geliştiğini ve büyüyerek bugünlere geldiğini söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir ilke imza atmak istediklerini belirten Uysal, "Organizasyonumuz 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayıp Dolmabahçe Sarayı'nda tamamlanacak. O kadar heyecanlı ki biz her yıl her gün Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili konuşuyoruz fakat bizler bu yıl onu sadece anmak istemedik, gözlerini açtığı yerden kapattığı yere denizden gelmeyi planladık. Daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Teşekkürü borç biliyoruz." diye konuştu.

        Teknelerin bin milin üzerinde yol yapacağını vurgulayan Uysal, "Tekneler 26 gün seyir yapacak. Organizasyonumuz 2 etaptan oluşuyor. Birincisi Selanik-Dolmabahçe. Ardından İstanbul-Bodrum. İkinci etap ise 35 yıldır olduğu gibi 16 Ekim'de başlayarak 21 Ekim'de ödül törenimizle sona erecek. Sadece bir yelken yarışı değil çok daha fazlası." diyerek sözlerini tamamladı.

        Erman Aras ise "Ben koltuğu gençlere devrettim. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha görüyorum. 100. yıl dolayısıyla oldukça heyecanlıyız. 100. yılda denizde nasıl organizasyonlar yapılıyor diye baktık en içtenini yapalım dedik. Atatürk'ün doğduğu yerden gözünü kapattığı yere teknelerimiz üzerinde gelerek teşekkür edelim dedik. Bize bu yolculukta destek veren herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Organizasyonun tanıtım toplantısı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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