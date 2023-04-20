DHA

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricaları üzerine, Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov depremzedeler için çaldı. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga'nın da solist olarak yer aldığı konser, CRR Konser Salonu'nda gerçekleşti. 'Dayanışma' başlığıyla gerçekleşen konserde sanatçılara Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde 'Birsen - Özcan Ulucan Sanat Fonu' adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.

Keman sanatçısı Özcan Ulucan konserde yaptığı konuşmada, depremi uzaktan yaşayanların yardıma koşmak için çırpındığını dile getirerek, müzisyenler olarak kendilerinde bir katkısı olabilmesi için dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile temasa geçtiklerini, Vengerov'un ise yardım konseri teklifini hemen kabul ettiği söyleyerek virtüöze bir kez daha teşekkür etti.

Ulucan, bis parçası olarak ise ağıt niteliğinde olduğundan ve acıları bir şekilde ifade edeceğini düşündükleri için Ahmet Adnan Saygun'un piyano ve keman için suiti olan Demet isimli eseri seçtiklerini belirtti. Maxim Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Sandra Lied Haga, Saygun'un Demet Suiti'nin Prelued bölümünü, ülke olarak deprem felaketinde yaşanan acılar için çaldı.

Konserde, J. Brahms İkili Konçerto, L. Van Beethoven Üçlü Konçerto ve P.I. Tchaikovsky Romeo & Juliet Fantazi Uvertür icra edildi.

Her bölümü yoğun alkışlarla sona eren konseri, aralarında konservatuvar öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişi dinledi.

Fotoğraflar: AA, DHA

ÖNERİLEN VİDEO