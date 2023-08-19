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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Maxi Gomez İspanya yolunda! Maçtan sonra... - Trabzonspor Haberleri

        Maxi Gomez İspanya yolunda! Maçtan sonra...

        Trabzonspor'da bir ayrılık için daha geri sayıma geçildi. İspanyol ekibi Cadiz, Maxi Gomez'i kiralamak için oyuncu ve bordo mavililerle büyük oranda anlaşmaya vardı.

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 14:56
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        İspanya yolunda!
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        Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, İspanya yolcusu!

        TRT Spor'da yer alan habere göre Uruguaylı santrforun Galatasaray maçı sonrası sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

        Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

        Bordo mavililerde toplam 38 resmi maça çıkan Gomez, 7 gol atıp 6 da gol pası verdi.

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