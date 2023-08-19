Maxi Gomez İspanya yolunda! Maçtan sonra...
Trabzonspor'da bir ayrılık için daha geri sayıma geçildi. İspanyol ekibi Cadiz, Maxi Gomez'i kiralamak için oyuncu ve bordo mavililerle büyük oranda anlaşmaya vardı.
Giriş: 19.08.2023 - 14:56
Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, İspanya yolcusu!
TRT Spor'da yer alan habere göre Uruguaylı santrforun Galatasaray maçı sonrası sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Bordo mavililerde toplam 38 resmi maça çıkan Gomez, 7 gol atıp 6 da gol pası verdi.