Trabzonspor'un forvet oyuncusu Maxi Gomez, antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon başında isminin bir çok takımla anıldığını belirten Gomez, "Bir çok takımla görüştüğüm söylendi ama şu anda Trabzonspor'dayım. Bana bu fırsatı veren, bana güvenen Trabzonspor oldu. Ben de saha içinde her zaman oynadığım süre içerisinde Trabzonspor'a, Trabzon halkına bu sevginin ve bana verilen bu şansın karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum" dedi.
İspanya'da başlarda her şeyin kendisini için iyi başladığını belirten Gomez, "Maçlar geldikçe ve istediğimiz golleri atamadıkça, insanlar tabi ki bir 9 numaradan her zaman gol atması bekliyorlar. Ama benim kafamdaki 9 numara oyuncusu tabi ki goller atmalı ama bunun yanında takıma yardımcı olmalı, takım için mücadele etmeli. Hedefim gol atmak ama bundan önemlisi takıma yardımcı olabilmem" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"
Bu sezon bireysel olarak hedefini de açıklayan Gomez, "Aslında ben de gelir gelmez hemen oynamaya başladım ve benim içinde süreç hızlı gelişti. Daha nereye geldiğimi anlamadan diğer arkadaşlarım gibi bir çok maç oynamaya başladık ama geldiğimde hangi takıma geldiğimin farkındaydım. Ne kadar büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. En son kazandığımız iç saha maçında insanların bizi ne kadar desteklediklerini, son saniyelerde attığımız golle maçı kazandığımızı da gördük. Hangi seviyede olduğunu biliyorum. Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak tabi burada başarılı olmak. Benim kendi adıma da hedeflerim ve beklentilerim var. Bu hedeflerden en büyüğü Dünya Kupası'nda yer almak" dedi.
İspanya liginin herkes tarafından bilindiğini belirten Gomez, "Çok önemli bir lig. Böyle bir ligden geldikten sonra insanın beklentileri tabi ki değişebiliyor ama buraya geldiğimde beni şaşırtan çok kaliteli oyuncu grubuna sahip olması; Milli takımlarda sürekli oynayan oyuncular. Bu oyuncuların arasında olabilmek onlarla birlikte bu mücadeleyi verebilmek, size de çok yarışmacı kılıyor. Trabzonspor'un bu ligde nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Oyuncu kalitesiyle ve hocasıyla şampiyon oldu. Herkes özverili hareket etti. Bu ligde neler yapmam gerektiğini ve nasıl başarılı olabileceğimizi biliyorum" şeklinde konuştu.
"UMUT BOZOK TAKIM İÇİN MÜCADELE EDEN BİR İSİM"
Takım arkadaşı Umut Bozok, hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uruguaylı oyuncu, "Umut harika bir oyuncu beraber oynadığınızda bizi rahatlatan bir oyuncu. Takım için genç olsa da, mücadele eden harika geleceği olan bir oyuncu. Daha önce oynadığım takımlarda çift forvet oynadığım dönemler oldu. Dünyadaki bütün santrfor oyuncularına sorarsanız çift santrfor oynamanın daha rahat olduğunu söyler. Benim için sahada en iyisini verebilmek nasıl oynayacağımıza karar vermek ise her zaman hocamızda olacak. Bizim oyuncu olarak görevimiz en iyisini yapmak ve hocamızın isteklerini yerine getirmektir" dedi.
"AYNISINI BU SENE TEKRARLAMAK İSTİYORUZ"
Trabzonspor'un kendisine karşı olan ilgisini öğrendikten sonra çok derinden araştırmalar yaptığını belirten Gomez şunları söyledi: "Trabzonspor'un şampiyon olduktan sonra yaptığı kutlamaları gördüm. Biz de bu sene aynısını tekrarlamak istiyoruz. En son maçta ortaya çıkan tabloda şampiyonlukla taraftarlarımızın ne kadar mutlu olacağını gözlerinizle görmüş oluyorsunuz."
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