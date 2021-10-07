Verstappen, son sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği Rusya Grand Prix'sinde Mercedes'in çok güçlü olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında puanların çok yakın olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.
Şampiyonluk yarışındaki stres yüküyle nasıl mücadele ettiği sorusu üzerine Hollandalı pilot, "Bütün takım olarak kazanmak istiyoruz. Stres altında değiliz, hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezonu ikinci bitirsek bile çok iyi bir sonuç olacak. Yaptığım işten keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Verstappen, minik bir katılımcının "Eğer pilot olmasaydın kimi desteklerdin." sorusuna ise "Alonso'yu desteklerdim. Onun tarzını seviyorum." yanıtını verdi.
Geçen yıl sağanak altında düzenlenen sıralama turlarında en hızlı tur zamanını elde ederek kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu yılki yarışta da iyi bir performans beklediğini kaydederek, "Geçen yıl benim için muhteşemdi. İstanbul Park, harika bir pist. Umarım bu yıl daha iyi oluruz. Virajlar çok zorlu. Neler olacağını merakla bekliyorum." diye konuştu.
Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso da Türkiye'deki sporseverlerden övgüyle bahsederek, "İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Zorlu bir pistte yarışacağız. Geçen yıl pist sağanak nedeniyle çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'u seviyorum, buradaki taraftarlar çok tutkulu." şeklinde görüş belirtti.
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