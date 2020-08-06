Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verilen dönemde Fenerbahçe'den alacakları nedeniyle ayrılan Max Kruse, Bundesliga'ya geri döndü! Alman futbolcu, Union Berlin'e transfer oldu.

Werder Bremen'i reddeden Kruse yaptığı açıklamada ""Bundesliga'ya geri döndüğüm için mutluyum. Union çok 'cool' bir kulüp. Kendilerini son yıllarda çok iyi geliştirdiler. Yapılan görüşmelerin ardından Union beni ikna etti. İçim rahatladı. Bu nedenle Union'a transfer oldum" ifadelerini kullandı.