Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Max Kruse galibiyetin ardından "Bu tarz maçlar daha farklı olur. İnsanların her zaman galibiyet beklentisi olur. Biz de kazandık" dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu gol atmasıyla ilgili ise "Derbide gol attım, çok mutluyum ama en önemlisi takım olarak bu derbiyi kazandık." diye konuştu.