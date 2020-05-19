Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Kruse, Bundesliga'da futbola dönüşle ilgili yorumlarını aktardı. Kruse, Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga’nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir" dedi.

Kruse, gol sevinçlerinin beraber yapılmamasıyla ilgili ise, "Eğer futbola tekrar başlayacaksak, bunu düzgün yapmalıyız. Gol sonrası durumu anlayamıyorum. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakiple temas halindesin ama golü kutlarken uzak duruyorsun. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili sorulan soruya, "Koronavirüs nedeniyle karışık" diyerek cevap verdi. Kruse, son olarak eski takımı Werder Bremen için ise, "Kruse'nin eksikliğini hissediyorlar, bu kesin" dedi.