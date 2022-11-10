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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Wolfsburg oyuncusu Max Kruse, Çekya'da düzenlenen bir poker turnuvasında 134 bin euro kazandı.

Bild gazetesinin haberine göre, Çekya'da düzenlenen bir poker turnuvasına katılan Kruse, 1650 euro yatırdığı turnuvada 134 bin euro'nun sahibi oldu. Kruse yaptığı açıklamada, '' "Şaşkına döndüm. Sonunda bir WSOP turnuvası kazanmış olmak çok büyük ve güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.