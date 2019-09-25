"Max Kruse büyük kayıp"

Werder Bremen'in sol kanat oyuncusu Milot Rashica, Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız oyuncuları Max Kruse’nin yokluğunu

çok fazla hissettiklerini söyledi. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Alman ekibinin 23 yaşındaki Kosovalısı, “Max Kruse,

oyunu yönlendirme konusunda karar verebilecek en iyi liderlerden biri. Elbette ayrılığı bizim için büyük kayıp” diye konuştu.