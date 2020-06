Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Sözleşmemi feshetme konusunda kendimi haklı görüyorum. Hukuki bir süreç yaşayacağız. Bu nedenle fesih hakkımı kullandım. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Transferiyle ilgili konuşan Alman yıldız, "Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olana maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip" dedi.

Werder Bremen'e transfer olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya, "Şu an için olur, olmaz diyemem. Çok büyük bir ihtimal değil ama 'Giderim' veya 'Gitmem' gibi bir şey söyleyemem" yanıtını veren Kruse, "Werder Bremen'de bana her zaman doğru rolü verdiler. Ancak, teknik direktör Florian Kohfeldt'in biraz kibirli olduğunu düşünüyordum. Çünkü, bu iş için en doğru kişinin kendisi olduğunu söylerdi. Bu işi yapıyorsan, kendine biraz güvenin olacak. Kendine güvenmiyorsan, bu işi yapamazsın ve takım da sana inanmaz. Fakat, bana her zaman dürüst bir şekilde yaklaştı" sözlerini de ekledi.