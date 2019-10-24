24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Max adlı köpeğin ölümü Murat Şeker'i derinden üzdü. 2013'te Max ile ilgili 'Arkadaşım Max' adlı sinema filminin yönetmenliğini yapan Şeker, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a duygularını şöyle ifade etti; "Max'in öldüğü haberi gelince bir an boğazım düğümlendi. Çünkü ben 'Max' ile 'Arkadaşım Max' adlı sinema filmini çekmiştim. Max, içine insan kaçmış bir köpekti. Öldüğünü duyunca oldukça üzüldüm. Bana bir insan kaybı kadar duygu sağanağı yaşattı. 'Arkadaşım Max', şimdi benim için daha kıymetli bir film haline geldi."
Murat Şeker, şu sıralarda 'Ya İstiklal Ya Ölüm' adlı sinema filminin çekim öncesi hazırlıklarını yapıyor. Şeker, bir yandan Ali Tanrıverdi ve Çağdaş Dinç ile birlikte yazdıkları senaryoyu şu günlerde gözden geçirirken diğer yandan oyuncu kadrosunu kurma çalışmalarını yürütüyor.
Fenerbahçeli futbolcuların Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü ve General Harrington Kupası'nı film haline getirecek olan Murat Şeker, yönetmeliği yazılan yeni sinema yasasını değerlendirdi. Şeker, bu konudaki görüşlerini ise şöyle dile getirdi; "Yeni sinema yasası zaten ana hatlarıyla belli olmuştu ama yönetmeliği yeni yazıldı. Türk sinemasına hayırlı olsun. Bir yasa tasarısı yasa taslağı hazırlamak kolay değildir. Sürecin ne kadar değişik dinamikler içerisinde hızla çözümlendiğini gördük. Çok önemli bir yasa değişikliğiydi. Yönetmeliğin yazılmasıyla yasadaki her madde ve onların nasıl uygulanacağı netlik kazandı. Yaş sınıflandırılması konusunda yapılan değişiklikler de yerinde. Örneğin eskiden 10 yaş sınıflandırması yoktu. Bir film 7 veya 13 yaş sınır alıyordu. Bu nedenle 10 yaşındaki çocuklar, izlemelerinde sakınca bulunmayan filmleri 7 yaş sınırlandırması nedeniyle izleyemiyordu. Bu yüzden 10 yaş doğru bir sınıflandırma oldu. Yeni sinema yasasının yönetmeliği değişti ve gösterime giren filmlerin izleyici sayılarından gördük ki Türk filmleri özlenmiş. Bütün bunlar Türk sinemasına hayırlı olsun. Türk sineması yeni bir döneme giriyor. Vatana millete hayırlı olsun. Biz de bu dönemde önce 'Amacı Olmayan Grup'u ardından da 'Ya İstiklal Ya Ölüm'e imza atacağız."
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