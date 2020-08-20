"Maviyle yeşilin birleştiği yer"de hedef 1 milyon ziyaretçi

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni normalleşmeyle birlikte vatandaşların tercih ettiği noktalardan oldu.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği milli park, bu sezon Kovid-19'un gölgesinde misafirlerini ağırlıyor.
Milli parka girişte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, maske kontrolü yapıp ziyaretçilerin ateşlerini ölçüyor. Koylarda da jandarma ve milli park görevlileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen milli parkın 27 bin 600 hektarlık alana sahip olduğunu ve Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerini kapsadığını söyledi.
Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığını, milli parkın delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini ifade etti.
- "Yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi"
Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladıklarını aktaran Aşık, şunları kaydetti:
"Bu sezon yeni normalle birlikte 1 Haziran'da açtığımız milli parka kısa sürede rekor ziyaretçi geldi. Şu anda 600 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştık. Pandemi süreci devam ettiği için gerekli önlemlerimizi de alıyoruz. Ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan tesisleri her gün dezenfekte ediyoruz. Ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi alıyoruz.
Geçen yıla göre günlük ortalamanın üstünde bir ziyaretçi geldi. Bunu da ziyaretçilerimizin uzun süre evde kalmalarına ve milli parkı özlemelerine bağlıyoruz. Burası ziyaretçilerimizde artık bir kültür oluşturdu. Dolayısıyla çok ciddi talep var."
İçerideki araç ve kişi sayısını da sınırlı tuttuklarını aktaran Aşık, "Pandemiden dolayı vatandaşların sağlığı ve güvenliği için belli bir araç kapasitesinin üzerinde araç almıyoruz. Günlük 2 bin araç ile 10 bin kişiyi alıyoruz, bunun üzerini almıyoruz. Sanıyorum yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!