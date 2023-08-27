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        Haberler Televizyon Maviye Sürgün'ün yeni tanıtımı yayınlandı!

        Maviye Sürgün'ün yeni tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 23:59 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:59
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        Maviye Sürgün'ün yeni tanıtımı yayınlandı!
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        Ali ve Defne’nin arabada sevinçle sarıldığı tanıtımda Defne’nin eşyalarını toplayıp gitmek için harekete geçmesi dikkat çekiyor. Defne’ye hazırlanan sürpriz heyecan uyandırırken, Ali ve Defne arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor. “Ali, Defne’yi kalması için ikna edebilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

        MAVİYE SÜRGÜN’ÜN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ali, Ozan’ın sevkiyat yaptığını düşündüğü aracı polislere arattı ancak bir şey bulunamadı. Defne’nin Ali’nin tarafında olduğunu gören Ozan’ın öfkesi arttı.

        Soruşturmaları öne alınan Ali ve Hasan köşeye sıkışmaya başladı. Defne, Ali’ye Murat’ın hastalığını anlatarak altınları istedi fakat Ali çantayı vermedi. Bunun üzerine Defne, Ozan’dan af diledi ve ne olursa olsun o altınları ona getireceğini söyledi.

        Ali ise altınlar karşılığında hakkında açılan soruşturma ile ilgili Ozan’dan bilgi istedi. Ozan, Ali’nin teklifini kabul etti. Altınlar Ali’nin ölen eşinin arabasında saklıydı ancak Hasan çantaya bakmaya gittiğinde arabanın yerinde olmadığını gördü.

        Büyük bir panikle Ali’yi aradı, Ali bu olayda Defne’yi suçladı. Arabayı alan Azra ve arkadaşları polis çevirmesine yakalandı. Polisler arabaya el koyarken Ali, Defne’yi suçladığı için pişmanlık yaşadı. Aliler altınların olduğu çantayı almaya giderken, Murat çoktan çantayı alıp Defne’ye götürmüştü. Defne altınları anlaşma yapmak için Ozan’a götürdü.

        Finalde Ozan ile Defne’nin yakınlaşmasını gören Ali büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

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        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        Maviye Sürgün yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 21.30’da Show TV’de!

        İşte Maviye Sürgün’ün 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

        https://www.youtube.com/watch?v=FFKOg1s5LQ0

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