'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir SAT komandosu olan Ali, karısı Ayda’nın vefatından sonra çocukları Azra ve Arda ile Çamlıkıyı kasabasına taşınmıştır. Bir yandan çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanırken, diğer tarafta üzerine atılan bir iftira sonucu en yakın arkadaşı Hasan ile birlikte askerlikten uzaklaştırılmıştır. Zorlu bir süreçten geçen Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gecede, kendinden geçmiş bir şekilde dalgaların arasından Defne isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardı. Hafızasını kaybeden Defne, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Parça parça hafızası yerine gelen Defne aslında bir dolandırıcıydı. Ali, sağlık sorunu olduğunu düşündüğü Defne’yi önce evine getirdi, ardından da doktora götürdü.

Ali, Defne’yi kurtarıyor;

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