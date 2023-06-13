'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı

SHOW TV'de 'Maviye Sürgün' zamanı...
Yapımcısı O3 Medya'nın olduğu 'Maviye Sürgün', dün akşam izleyicilerle buluştu.
Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün', heyecan dolu hikâyesiyle dikkat çekti.
Marmaris Selimiye’nin büyülü atmosferinin ekrana yansıdığı dizinin ilk bölümünde; Ali (Caner Cindoruk), Defne (Damla Sönmez) ve Ozan (Serkan Altunorak) arasında yaşanacak olaylar büyük merak uyandırdı. Geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanacağının ilk ipuçları birinci bölümde verildi.