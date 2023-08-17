Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon 'Maviye Sürgün'de 'Ali', 'Defne' ile 'Ozan'ı gördü

        'Maviye Sürgün'de 'Ali', 'Defne' ile 'Ozan'ı gördü

        SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen bölümünde 'Ali', 'Defne' ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 'Ozan'la 'Defne'yi birlikte gören 'Ali'nin tepkisi ve ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ali', 'Defne' ile 'Ozan'ı gördü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu onuncu bölümünde; Ali, Ozan'ın sevkiyat yaptığını düşündüğü aracı polislere arattı ancak bir şey bulunamadı. Defne'nin Ali'nin tarafında olduğunu gören Ozan'ın öfkesi arttı. Soruşturmaları öne alınan Ali ve Hasan köşeye sıkışmaya başladı.

        Defne, Ali'ye Murat'ın hastalığını anlatarak altınları istedi fakat Ali çantayı vermedi. Bunun üzerine Defne, Ozan'dan af diledi ve ne olursa olsun o altınları ona getireceğini söyledi. Ali ise altınlar karşılığında hakkında açılan soruşturma ile ilgili Ozan'dan bilgi istedi. Ozan, Ali'nin teklifini kabul etti.

        REKLAM

        Altınlar, Ali'nin ölen eşinin arabasında saklıydı ancak Hasan çantaya bakmaya gittiğinde arabanın yerinde olmadığını gördü. Büyük bir panikle Ali'yi aradı, Ali bu olayda Defne'yi suçladı. Arabayı alan Azra ve arkadaşları polis çevirmesine yakalandı.

        Polisler, arabaya el koyarken Ali, Defne'yi suçladığı için pişmanlık yaşadı. Aliler altınların olduğu çantayı almaya giderken, Murat çoktan çantayı alıp Defne'ye götürmüştü. Defne altınları anlaşma yapmak için Ozan'a götürdü. Finalde Ozan ile Defne'nin yakınlaşmasını gören Ali büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

        İşte o anlar;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'Maviye Sürgün'ün 11'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali ve Defne'nin yüzleştiği tanıtımda Ali'nin "Beni yarı yolda bıraktın Defne!" sözleri dikkat çekiyor. Bu olay ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Defne'nin söyledikleri Ali'yi derinden sarsıyor.

        'Maviye Sürgün'ün 11. Bölüm Tanıtımı;

        Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 21.30'da SHOW TV'de.

        'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler
        'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maviye Sürgün
        #show tv
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa