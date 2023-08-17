'Maviye Sürgün'de 'Ali', 'Defne' ile 'Ozan'ı gördü

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Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu onuncu bölümünde; Ali, Ozan'ın sevkiyat yaptığını düşündüğü aracı polislere arattı ancak bir şey bulunamadı. Defne'nin Ali'nin tarafında olduğunu gören Ozan'ın öfkesi arttı. Soruşturmaları öne alınan Ali ve Hasan köşeye sıkışmaya başladı.

Defne, Ali'ye Murat'ın hastalığını anlatarak altınları istedi fakat Ali çantayı vermedi. Bunun üzerine Defne, Ozan'dan af diledi ve ne olursa olsun o altınları ona getireceğini söyledi. Ali ise altınlar karşılığında hakkında açılan soruşturma ile ilgili Ozan'dan bilgi istedi. Ozan, Ali'nin teklifini kabul etti. REKLAM Altınlar, Ali'nin ölen eşinin arabasında saklıydı ancak Hasan çantaya bakmaya gittiğinde arabanın yerinde olmadığını gördü. Büyük bir panikle Ali'yi aradı, Ali bu olayda Defne'yi suçladı. Arabayı alan Azra ve arkadaşları polis çevirmesine yakalandı.

Polisler, arabaya el koyarken Ali, Defne'yi suçladığı için pişmanlık yaşadı. Aliler altınların olduğu çantayı almaya giderken, Murat çoktan çantayı alıp Defne'ye götürmüştü. Defne altınları anlaşma yapmak için Ozan'a götürdü. Finalde Ozan ile Defne'nin yakınlaşmasını gören Ali büyük bir hayal kırıklığına uğradı. İşte o anlar; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI 'Maviye Sürgün'ün 11'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali ve Defne'nin yüzleştiği tanıtımda Ali'nin "Beni yarı yolda bıraktın Defne!" sözleri dikkat çekiyor. Bu olay ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Defne'nin söyledikleri Ali'yi derinden sarsıyor. 'Maviye Sürgün'ün 11. Bölüm Tanıtımı; Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. 'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 21.30'da SHOW TV'de. 'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler