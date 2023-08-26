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        Haberler Yaşam Mavigöl'ün ziyaretçi sayısı geçen sezonu aştı

        Mavigöl'ün ziyaretçi sayısı geçen sezonu aştı

        Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ü bu sezon 150 bini aşkın kişi gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:35
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          Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda Göksu Deresi içinde yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan göl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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          Hazirandan itibaren rengi turkuaza dönmeye başlayan Mavigöl'de bu süre havaların yağışlı gitmesi dolayısıyla bu sezon uzadı. Temmuz başından itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl, bu sezon da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezon 100 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Mavigöl'ü bu sezon 150 bini aşkın kişi gezdi.

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          Yıl sonuna kadar Mavigöl'ü 250 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

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          "FOTOĞRAFLARDA GÖRMEK AYNI DEĞİL, BU AMBİYANSI YAŞAMAK DAHA GÜZEL"

          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen Yılmaz Engin, daha önce Mavigöl'ü sosyal medyadan gördüğünü söyledi.

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          Buradaki güzelliğin kendisini etkilediğini belirten Engin, "Gerçekten geldiğimize değdi, turkuaz rengiyle çok güzel ve serin bir yer" dedi.

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          Engin, memnuniyetini dile getirerek "Yeşil, doğa zaten insanı etkiliyor, Mavigöl'ün de turkuaz rengi çok başka bir şey, başka bir yerde turkuaz akan su görmemiştik" diye konuştu.

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          Aynı grupla Mavigöl'ü ziyaret eden Cennet Bağ ise hayatında ilk kez turkuaz renkte akan su gördüğünü, yeşillikler içindeki Mavigöl'ün ayrı bir güzelliği olduğunu, turkuazın kendisini çok etkilediğini anlattı.

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          Nergiz Talebekızı da gölün doğallığı ve rengine hayran kaldığının altını çizerek Karadeniz'i herkesin gezmesini tavsiye etti.

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          İstanbul'dan ailesiyle gelen Yasemin Çallı da ilk kez Mavigöl'e geldiğini belirtti.

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          Çok güzel bir yerle karşılaştığının altını çizen Çallı, "Çok beğendim, çok da merak ediyordum, nasip oldu geldim. Fotoğraflarda görmek aynı değil, bu ambiyansı yaşamak daha güzel, herkese tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

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