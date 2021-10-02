Mavi ve yeşilin tonları arasında yamaç paraşütü

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'ne İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yamaç paraşütü yapıyor.
AA'nın haberine göre gökyüzü tutkunları, bölgede spor yapmanın yanı sıra doğayla iç içe zaman geçirme imkanı da buluyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ziyaretçilerin Uçmakdere'de Marmara Denizi ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu söyledi.
Bölgenin insanların huzur bulduğu bir adres haline geldiğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:
"Uçmakdere her mevsim uçuşa elverişli bir bölge. Bu bölge yamaç paraşütü yapanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi gelip uçuş yapıyor. Gökyüzü paraşütlerle şenleniyor ve muazzam bir güzellik oluşuyor. Doğanın, yeşilin ve mavinin tadını gökyüzünde yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz."
"SON ZAMANLARDA ARAP TURİSTLER DE GELİYOR"
Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü kurucu üyesi Sanlı Fidan da Uçmakdere'nin misafirlere doyumsuz manzaralar sunduğunu dile getirdi.
Mavi ile yeşilin insanlara huzur verdiğini vurgulayan Fidan, "Özellikle kontrollü normalleşme süreciyle çok sayıda insan burada uçuş yapmayı tercih ediyor. Havaların da sonbaharda iyi olması uçuş için çok güzel oldu. Son zamanlardan özellikle Arap turistler de geliyor uçuş için. Her geçen gün buranın popülaritesi artıyor. Uçuş her şeye değer bir aktivite. Buradan uçuş yapıp mutlu ayrılmayan görmedik" diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Yücel Ocak ise Uçmakdere'de doğa ile baş başa zaman geçirerek stres attıklarını ifade etti.
Gökyüzünde kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Ocak, "Burada uçuş yapmak harika bir duygu. Bazı şeyler yaşanmadan anlatılamaz. Gökyüzünden uçarak etrafa bakmak bambaşka bir duygu. Havada kendinizi kral gibi hissediyorsunuz. Herkese, buraya gelip uçuş yapmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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