Mavi ve yeşilin adresi Sapanca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak - SAKARYA

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşmeyle iç turizmin tercih edilen gözdelerinden olmayı sürdürüyor.Göl kenarında inşa edilen yürüyüş ve bisiklet yollarıyla sağlıklı yaşamı eğlence ile buluşturan sahil şeridi, açık hava çay bahçeleri, restoranları ve maviye uzanan iskeleleriyle ziyaretçilerini dinginliğe davet ediyor.Dağların eteklerinde kurulu küçüklü büyüklü tesislerde yer alan bungalov konaklama ile dinlenme yerlerinde temiz hava ve kaynak sularının keyfini çıkaran tatilciler, zipline, ATV turları, sandal keyfi ve macera parklarıyla da alternatif eğlencelere yönelme fırsatı buluyor.Dağların yeşilliği eşliğinde kaynak suların gölle buluşma güzergahında yer alan Mahmudiye ve İstanbuldere mahalleleri, ziyaretçiler için çeşitli imkanlar sunuyor.Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, 27 hektar alana kurulu İl Ormanı Tabiat Parkı ise yeşilin içinde maviye açılan kartpostallık manzaralarıyla tatilcilere kent yaşamının stresini unutturuyor.Günübirlik konaklama, piknik, organizasyon, eğlence, yürüyüş ve dinlenme yerleriyle gelenlere geniş imkanlar sunan Tabiat Parkı, kafe, bungalov evleri, macera parkı, ATV turları ve piknik alanlarıyla eğlenceli anlar yaşatıyor.Sapanca Gölü'nü kuş bakışı izlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline gelen seyir terası da sosyal donatılarıyla mavi ve yeşili bir arada teneffüs etmek isteyenleri cezbediyor.- "Yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştık"Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçede oteller açısından tam bir doluluğun olmadığını ancak müstakil ev, villa ve pansiyonlarda hareketlilik yaşandığını söyledi.İlçedeki turist hareketliliğin iç piyasaya dayandığını aktaran Yılmazer, "İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa gibi illerden tatilciler Sapanca'yı tercih ediyor. Otelleri saymazsak yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştık." dedi.Yılmazer, işletmelerin salgın süreci sonrasında turizm hareketliliği açısından hazırlıklarını tamamlandığını anlatarak, Sapanca'nın bu süreci çabuk atlattığını dile getirdi.Son süreçte dış hatlardaki uçuşların gerçekleşmemesi nedeniyle iç piyasa turizminin ağır bastığını ifade eden Yılmazer, 1 Ağustos itibarıyla yabancı misafirlerin de gelmesiyle ilçe turizminin istenilen seviyelere geleceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!