TWITTER BLUE ÖZELLİĞİ AYLIK 8 DOLAR

Twitter Blue özelliği hakkında yapılan açıklamalara göre; bu aboneliği kullanmak için her ay 8 Dolar ödeme yapmak gerekiyor.

Bu aboneliğin içerisinde mavi tik işareti de var. Bu işareti kaybetmek istemeyen kullanıcılar, belirtilen miktarı ödemek zorunda.