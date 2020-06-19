Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Türkiye'nin dört bir yanında 400 arkeolojik kazıyla 149 yüzey araştırması 1 Haziran'dan itibaren başladı. Biri Cumhurbaşkanı kararlı, 3'ü Müze Müdürlüğü başkanlığında olmak üzere 4 sualtı kazısı ile 3 sualtı araştırması da start alıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE YÜRÜTÜLEN TEK SUALTI KAZISI
DHA'nın haberine göre Muğla'nın Bozburun açıklarında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün R/V K. Piri Reis araştırma gemisiyle 2017 yılında keşfedilen Arkaik Dönem batığında bu yılki çalışmalar, ağustos-eylül döneminde başlayacak. Cumhurbaşkanı kararıyla yürütülen tek sualtı kazısı olan Bozburun Arkaik Dönem batığı çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığında gerçekleştiriliyor.
KIBRIS'TAN EGE'YE GELİRKEN BATMIŞ
MÖ 7. yüzyıl sonlarına tarihlenen gemi batığının yükünün amfora ve çeşitli seramik eşyalar olduğu belirtilirken, geminin Kıbrıs'tan zeytinyağı, şarap, seramik eşyalar yükleyip Mısır ve Suriye'ye uğradıktan sonra Milet ya da Samos adasına giderken fırtına nedeniyle battığının düşünüldüğü kaydedildi. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Kızıldağ ile birlikte toplam 10-12 kişilik ekibin yer alacağı çalışmaların bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürüleceği kaydedildi.
41 YILLIK PİRİ REİS GÖREV ALIYOR
41 yıllık Piri Reis gemisinin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de jeolojik, jeofizik, biyolojik ve son 10 yıldır arkeolojik çalışmalarda kullanıldığı ifade edilirken, Doğu Akdeniz'de seyirlerine de devam ettiği kaydedildi. Türkiye'nin ileri teknolojik donanımlı milli gemisinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bozburun Arkaik Dönem batığı için kullanılacağı belirtildi.
DEVAM EDECEK DİĞER ÇALIŞMALAR
2020 yılında ayrıca Marmaris Çamlık mevkii, İznik Gölü bazilika ve Alanya Türkler mevkii Osmanlı Batığı sualtı kazıları da devam edecek. Bu yıl ayrıca Ege ve Akdeniz, Yalova, Antalya ve Mersin kıyılarında da sualtı araştırma çalışmaları sürdürülecek.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Anadolu'nun arkeolojik zenginliklerinin suların derinliklerinde de devam ettiği bildirilirken, son yıllarda aletli dalış teknolojisinin gelişmesi, milli teknik ekip ve ekipmanlarla denizlerdeki sualtı çalışmalarının da ilerlediği kaydedildi. Genç bilim insanları tarafından yürütülen sualtı arkeolojik çalışmalarıyla birçok batığın tespitinin yapılarak belgelendiği kaydedildi. Geçen yıllarda Ege Denizi açıklarındaki Osmanlı Dönemi'ne ait batıklarda gerçekleştirilen çalışmaların, Türkiye denizlerinde yürütülen milli teknoloji ve yerli ekipler tarafından yapılması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı vurgulandı.
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