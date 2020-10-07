"Mavi gözlü şehri" gökyüzünden izlemek için geliyorlar - TEKİRDAĞ

AA

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesindeki Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşuyor.Ziyaretçiler, Uçmakdere'de doğal güzelliklerin ve yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle yamaç paraşütü için çok sayıda ziyaretçinin kenti tercih ettiğini söyledi.

Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının gözde adresi haline geldiğini ifade eden Hacıoğlu, "Burası her mevsim uçuşa elverişli bir bölge. Uçmakdere yamaç paraşütü yapanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ziyaretçiler doğanın tadını çıkarıp ardından gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşıyor. Havaların güzel gitmesi buranın yoğun olmasını ve talep görmesini sağlıyor." dedi.

- "Yakın illerden büyük talep var"

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü kurucu üyesi Sanlı Fidan da Türkiye'nin birçok ilinden uçuş yapmak isteyenlerin bölgeye geldiğini anlattı.Yazdan kalma günlerin yaşandığını, bunun da Uçmakdere için avantaj sağladığını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler güzel havaların tadını çıkarıyor. Yakın illerden bölgemize çok büyük talep var. Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyoruz. İnsanlar yamaç paraşütünden çok keyif alıyor. Uçuş yapmak isteyenler Uçmakdere'ye gelip bize ulaşsınlar. Hayatlarının en güzel anlarını yaşamak için bu aktiviteyi yapabilirler."

- Uçmakdere'de ziyaretçileri ne bekliyor?

Şarköy ilçesine bağlı bir belde olan Uçmakdere, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tekirdağ'ın sahil beldelerinden Kumbağ'dan geçilerek orman yolundan ulaşılan Uçmakdere'yi ziyaret edenler, güne köy kahvaltısıyla başlayıp diğer öğünlerde ise gözleme ve yayık ayranını tadıyor.Ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerinde oluşturulan 600 ve 300 metrelik pistlerden de yamaç paraşütü ile deniz ve orman üzerinden atlayış gerçekleştirip 20 dakika süren uçuşlarla Tekirdağ semalarında farklı bir deneyim yaşıyor.