Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağını açıkladı. Peki mavi dolunay saat kaçta gerçekleşecek? Mavi dolunay nedir? İşte mavi dolunay hakkında merak edilenler...

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13'üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.

Bu gece ayı görmek için en iyi zaman olacak çünkü gökyüzü çok net olacak. Ayın doğuşu 18: 28'de başladı.

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13'üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.