TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta bir hastalıktan ya da meydan okuyucu bir mücadelenizden başarılı bir şekilde çıkabileceğiniz sevinçleriniz söz konusu olabilir. Ama bu başarı sizin tedbirsiz davranmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden çok fazla rahat ve dikkatsiz tutumlar sergilememelisiniz. Aşk hayatınızda yakın gelecekte tükendiğini düşündüğünüz duygularda yoğunlaşmalar ve tekrar bir araya gelmek ya da ilişkiniz var ise ilişkinizde monotonluktan kurtulmak ile alakalı heyecanlar yaşamanız söz konusu olabilir. Merkür Retro sizin burcunuzda. Pazartesi itibariyle durağan pozisyonuna geçiyor ve motivasyonunuzu arttıracak konuşmalar söz konusu olabilir. Dengede kalmak için ikili ilişkilerimizdeki uyumdan dem vurabiliriz. İletişim ve ilişkilerde uyuma dikkat çekiyor bu hafta. Yersiz öfke patlamalarına dikkat. Aile içerisinde düzene olan tutkunuz ve fedakar tavrınıza karşı beklentiye girmek biraz zorlayıcı olabilir. Çalışıyorsak imza atacağımız evrak ve belgeleri detaylı bir şekilde okumak ve ardından imzalamak fayda sağlayabilir.