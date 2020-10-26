KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Geride kaldığınız konuların üzerine gittiğiniz ve hırsınızın arttığı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Eğitimde geride kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? Kariyerde daha çok mu yolunuz var? Üzülmeyin… Bu hafta gereken güç ve kuvvet sizi yukarı taşıyacak. Maddi konularda, lüks tüketim, alışveriş ya da hesapta olmayan harcamaların yapılabileceği yeni hafta sıkıntıya soksa da, gelirlerde de bir artış var. Sağlığınız gayet yerinde… Aşk ve ilişkilerde ise ani parlamalar yaşayabilir ve partnerinizi incitebilirsiniz. 31 Ekim Dolunay'ında yurt dışı bağlantıları ve hukuk konuları gündeminizde olacak.