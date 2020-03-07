Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Gantz'dan Netanyahu açıklaması:

AA

Resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada Gantz, "Adaletten dokunulmazlığı kendisine garanti edecek 61 sandalyeyi elde etmek için üçüncü kez başarısızlığa uğrayan Netanyahu, iftira ve teşhirin en dibine düşmüş bir seçim mücadelesi yürütmüştür. Bakın şimdi o aşırılık ve şiddet ateşini harlıyor ve oyun kurallarını ihlal etme ipuçları veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gantz, Netanyahu'nun mahkemede yargılanmamak için "her şeyi yakmayı göze aldığını" belirtti.

Mavi-Beyaz İttifakı, hakkında yolsuzluk dosyaları nedeniyle Netanyahu'ya hükümeti kurması teklifine engel olacak bir kanun çıkarılması yönünde çaba gösteriyor.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Gantz'ın seçimlerde 15 milletvekiline sahip olan Ortak Arap Listesi Bloku ile hükümet kurma çabası içinde olduğunu söyledi.

Seçimlerden önce, Gantz'ın kendisine böyle bir hükümet kurma işine girişmeyeceği konusunda söz verdiğini hatırlatan Netanyahu, "Şimdi kendisi söz verdiğinin tersine İsrail devleti için oldukça tehlikeli bir hükümet kurma çabası içine girdi" şeklinde konuştu.

- Netanyahu’nun davası 17 Mart’ta başlıyor

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık almak için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun duruşması 17 Mart’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılacak.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.