Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte değildir; bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor. 30 Ağustos'taki süper Ay, ayın başındaki dolunaydan bile daha yakın görünecek. Bununla birlikte Mavi Ay'ı kaçıranlar bir sonraki dolunay için biraz beklemek zorunda kalacaklar. NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3'ü Mavi Ay oluyor.

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.