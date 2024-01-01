Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip
İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ile Tottenham'ın Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi
- 1
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
- 2
Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.
- 3
Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.
-
- 4
Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.
- 5