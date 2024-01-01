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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip

        İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ile Tottenham'ın Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:54
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          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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          Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.

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          Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.

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          Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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