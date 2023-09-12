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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: "Türkiye'de çok önemli şeyler başarmak istiyorum" - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: "Türkiye'de çok önemli şeyler başarmak istiyorum"

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Türkiye'de çok önemli başarılar yakalamak istediğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:58 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:58
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        "Önemli şeyler başarmak istiyorum"
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        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulübün YouTube kanalında yayınlanan 'İşte Benim Golüm' programında açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Molde ile deplasmanda oynanan karşılaşmada attığı gol ile ilgili konuşan Icardi, "O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi sağlayan içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Sizlerin de gördüğü gibi savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Her şey saniyeler içinde değişiyor. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz. Benim için o gol önemliydi, çünkü kariyerimde attığım 200. gol oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemiyle bu golü asla unutmayacağım" dedi.

        Gol atmanın kendisinin özel yeteneği olduğunu vurgulayan Mauro Icardi, "Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır. Benimkisi gol atmak. Bu bir sır değil. Geçtiğimiz gün 200 gole ulaştım. Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan da açıkçası çok memnunum" ifadelerini kullandı.

        "Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi"

        Inter ve PSG’de geçirdiği sezonların gelişimi açısından çok faydalı olduğunu aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Her sezonda bolca gol attım. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris Saint-Germain'deki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metotları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu" diye konuştu.

        "Türkiye'de çok önemli şeyler başarmak istiyorum"

        Galatasaray’da çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Arjantinli golcü, "Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi kanıtlama şansı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de çoğu kişi için aile, futboldan sonra gelir diyebilirim. Futbolla yatar, futbolla kalkarız. Burada en çok dikkatimi çeken şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde olmadığını ve geriye gittiğinizi düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli şeyler başarmak istiyorum. Futbola başladığımdan beri kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum. Galatasaray’da futbola son derece tutkun olan taraftarlar gördüm ve onlarla gerçekten çok kuvvetli bir bağ kurdum" şeklinde konuştu.

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