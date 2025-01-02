Mauro Icardi'nin beğenisi farklı yorumlandı
Uzun süredir Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi, ünlü popçu Simge'nin '2025' paylaşımınını beğendi. Bu durum, bir kez daha aşk söylentilerini gün ışığına çıkardı
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında hep bir 'sevgili' yakıştırması yapıldı. Bu yakıştırmanın kaynağı ise Galatasaray'ın 2022 - 2023 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarıydı.
Zira; daha önce Mauro Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyı etiketleyerek paylaşmıştı.
Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile Simge Sağın, birbirlerine sarılarak seslendirmişti.
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Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adından söz ettiren Simge Sağın, ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlayarak, söz konusu iddialara yönelik olarak; "Kısmetimi kapatıyor" açıklamasını yapmıştı.
Simge Sağın; başka bir açıklamasında ise "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli” demişti.
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Simge, yeni yıla girerken, Instagram hesabından "2025" paylaşımında bulundu. Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin beğenmesi, sosyal medyada gündem oldu.
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Bunun üzerine Mauro Icardi ile Simge Sağın için 'sevgili' yakıştırmaları yeniden başladı.
Öte yandan; Mauro Icardi, Simge Sağın'ın bir fotoğrafını ilk kez beğenmiyor. Icardi, daha önce de Sağın'ın fotoğraflarını beğenmişti.