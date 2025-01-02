Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adından söz ettiren Simge Sağın, ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlayarak, söz konusu iddialara yönelik olarak; "Kısmetimi kapatıyor" açıklamasını yapmıştı.

Simge Sağın; başka bir açıklamasında ise "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli” demişti.