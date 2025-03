Mauro Icardi, sessizliğini bozdu: "Elimde karar var, adalet sağlansın"

Olaylı boşanmalarıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara ile Mauro Icardi, bir süredir kızlarının velayeti için hukuki mücadele veriyor.

Wanda Nara’yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçlayan Mauro Icardi, paylaşımına şu sözlerle devam etti; "Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Birçok palyaço yolda düştü ve gerçekler ortaya çıkıyor. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. İlk gün söylediğim gibi... Her şey için ve herkese karşı, doğru şeyleri yapmak için başım dik. Adalet sağlansın."

"HER ZAMAN SİZİN İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Ayrılığın çocuklarını etkilediğini vurgulayan Mauro Icardi, kızlarına seslenerek duygusal ifadeler kullandı; "Prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da, ışığın her zaman geri döndüğünü unutmayın. Kalbimizde taşıdığımız sevinci ve bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden kucaklaşacağız, korkusuzca güleceğiz ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Sevginin gücüne asla inancı kaybetmeyin, çünkü bu sevgi her fırtınadan daha güçlü. Her zaman sizinle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında, birlikte yeniden gülümseyeceğiz."

Fotoğraflar: Instagram