Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

"ÜÇLÜ ÇEKTİRME" ÇALIŞTI

Icardi kendisini taşıyan uçakta "üçlü çektirme" çalışırken Arjantinli yıldız ve ailesi gece saatlerinde İstanbul'a indi. Golcü oyuncuyu çok sayıda Galatasaray taraftar karşılıyor.

Barcelona altyapısından Sampdoria'ya transfer olan Mauro Icardi burada gösterdiği performansın ardından Inter'in yolunu tuttu ve Milano ekibinde kaptanlığa kadar yükseldi. Inter'den sonra PSG'ye transfer olan ve son üç sezondur Fransa'da top koşturan 29 yaşındaki golcü geçen sezon 30 maça çıkarken 5 gol kaydetti.

Arjantinli yıldız Inter'de 219 maçta 124 gol kaydederken PSG'de ise toplamda 92 maça çıkıp 38 gol attı.