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        Haberler Magazin Mauro Icardi, koruma eşliğinde eğlendi - Magazin heberleri

        Mauro Icardi, koruma eşliğinde eğlendi

        Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekânda eğlenceli bir gece geçirdi. Icardi, mekândan korumalar eşliğinde ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:06
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        Koruma eşliğinde eğlendi
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, aralarında Lucas Torreira'nın da olduğu arkadaş grubuyla Ortaköy'deki bir mekânda eğlenmeye gitti.

        Lucas Torreira

        Mauro Icardi, mekânda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin fotoğrafın isteğini kırmayan Icardi çıkışta yoğun koruma eşliğinde aracına binerek evinin yolunu döndü.

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        #Mauro Icardi

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