Mauro Icardi, koruma eşliğinde eğlendi

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, aralarında Lucas Torreira'nın da olduğu arkadaş grubuyla Ortaköy'deki bir mekânda eğlenmeye gitti.

Lucas Torreira

Mauro Icardi, mekânda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin fotoğrafın isteğini kırmayan Icardi çıkışta yoğun koruma eşliğinde aracına binerek evinin yolunu döndü.