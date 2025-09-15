Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi kontrol altında - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi kontrol altında

        Eyüpspor maçıyla 11'e kavuşan Mauro Icardi'nin görüntüsü eleştiri konusu oldu. Arjantinli futbolcunun fiziksel durumu profesyonellerin kontrolü altında

        Giriş: 15.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          311 gün sonra ilk 11’e dönen Mauro Icardi Eyüpspor ağlarını boş geçmedi.

        • 2

          Şimdiye kadar oynadığı kısıtlı süreye 3 gol sığdıran Arjantinli’nin performansı ise beğenilmedi.

        • 3

          Tottenham müsabakasında dizinden iki farklı sakatlık yaşayan Icardi sahalara erken döndü.

        • 4

          Bir yılı bulabilecek tedavi sürecinden erken dönen Icardi’nin fazla kiloları da gündem oldu.

        • 5

          Arjantinli yıldızın fiziksel durumu ise Galatasaray profesyonellerinin kontrolü altında.

        • 6

          Sakatlık dönemine bağlı olarak alınan kiloların kısa sürede verilmesi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

        • 7

          Profesyonel sporcularının hızlı kilo kaybı kas kütlelerinin yitirilmesine neden oluyor.

        • 8

          Hızlı verilen kilonun akabinde gelişen kas kaybı da sakatlık riskini beraberinde getiriyor.

        • 9

          Galatasaray’da profesyoneller periyodik olarak oyuncuların fiziksel durumunu ölçümlüyor; bu hafta da Icardi’nin değerlerine bakılacak.

        • 10

          Kamp ayından bu yana uzman gözetiminde program dahilinde yaşayan Icardi’nin bir ay gibi sürede yüzde 100’üne dönmesi planlanıyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında 5. celse başladı
        CHP'nin kurultay davasında 5. celse başladı
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Habertürk Anasayfa