Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan Cadılar Bayramı pozları
Mauro Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte korkunç kostümler giyerek Cadılar Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Icardi, oturduğu mahallede çikolata dağıtmayı da ihmal etmedi
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro bedelle PSG'den alınmıştı.
Yılda 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Icardi, 31 Ekim'de Cadılar Bayramı'nı kutladı.
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30 yaşındaki Mauro Icardi, Kasım 2022'de boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte korkunç kostümler giyerek objektif karşısına geçti.
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Ailesiyle bir hâyli keyifli olduğu görülen Icardi, "Şeker mi şaka mı? Hangisini seçersin?" ifadelerini kullandı.
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Mauro Icardi, ayrıca kızlarıyla birlikte oturduğu mahallede çikolata dağıtmayı da ihmal etmedi.
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İşte Mauro Icardi ve ailesinin Cadılar Bayramı pozları...
Fotoğraflar: Instagram
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