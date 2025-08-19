Habertürk
        Mauro Icardi, ev işlerine yardım etti - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, ev işlerine yardım etti

        China Suarez ile nişanlı olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, ev işlerine yardım ettiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti; "Sorun çözen adamın değeri bin kat fazladır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 20:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:39
        "Sorun çözen adam"
        Wanda Nara ile olaylı evliliğin ardından adeta huzuru China Suárez’de bulan Mauro Icardi, sevgilisiyle oldukça mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

        Zaman zaman romantik anlarını ve tatillerini sosyal medyada paylaşan çiftin gündeme gelmesine bu kez Suárez’in dikkat çekici paylaşımı neden oldu. Öyle ki Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra ev işlerindeki maharetleriyle de öne çıkıyor.

        China Suárez, yıldız golcünün evinde perde takarken, tamirat yaparken, taş motoruyla onarım işleriyle uğraşırken ve bahçede dinlenirken çekilen karelerine yer verdi. Ayrıca çiftin Boğaz’da tekne turu yaptığı ve scooter ile gezintiye çıktığı anlar da paylaşımda dikkat çekti.

        Bu anlardan bir hayli etkilenen China Suárez, paylaşımına; "Sorun çözen adamın değeri bin kat fazladır" notunu düşerek takipçilerine gösterdi.

        Fotoğaflar: Instagram

        #Mauro Icardi
        #China Suarez

