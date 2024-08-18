Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalırken, maçın hemen ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Taraftarına seslenen Icardi, ''İyi geceler Aslanlar'' mesajını paylaştı.
Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, Arjantinli'nin bu hareketi Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.