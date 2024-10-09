Mauro Icardi'den 3 aylık özlemin fotoğrafı
Mauro Icardi, küs olduğu eşi Wanda Nara'ya 3 aylık özleminin ölçüsünü, paylaştığı fotoğrafla dile getirdi
Çalkantılı evlilikleriyle dikkat çeken Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndü.
Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmaktan vazgeçip evliliklerini sürdürme kararı aldıktan sonra, 9 Eylül'de Arjantin'de görüntülendi.
Sakatlık sonrasında tedavisi için ülkesine giden Mauro Icardi, Nara ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve barıştıklarını resmen ilan etmişlerdi.
Ligde milli aranın başlamasıyla birlikte tekrar Arjantin'e giden Mauro Icardi, eşi ve çocuklarıyla bir araya gelip paylaşımlarda bulunarak evliliğinin üzerindeki kara bulutların tamamen kalktığının mesajını verdi.
Kızıyla bir fotoğrafını yayımlayan Mauro Icardi; "Küçük prensesim uyuyacak. İyi Geceler" notunu düştü.
Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi; "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock