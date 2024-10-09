Mauro Icardi'den 3 aylık özlemin fotoğrafı

Çalkantılı evlilikleriyle dikkat çeken Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndü.

Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi; "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler" ifadesini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock