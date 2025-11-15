Habertürk
        Haberler Magazin Mauro Icardi: Boşandıktan sonra evlilik planları konuşacağız - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Boşandıktan sonra evlilik planları konuşacağız

        China Suárez ve Mauro Icardi, Arjantin'de katıldıkları bir programda evlilik sorusuna verdikleri yanıtla gündem oldu. Ünlü oyuncu, Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma sürecinin sürdüğünü açıklarken, futbolcu da kararın Mart 2026'da çıkacağını doğrulayıp, "Boşandıktan sonra evlilik planları konuşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 23:52 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:52
        "Boşandıktan sonra evliliği konuşacağız"
        Arjantinli oyuncu China Suárez, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile evlilik sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu. Geçtiğimiz mart ayında Arjantin basınında, Icardi ile Wanda Nara’nın çalkantılı evliliklerini sonlandırarak boşandıkları yönünde haberler yer almıştı.

        Programda sunucusu, şaka yaparak kamera arkasındaki Icardi'yi işaret ederek; "Bu adam seni en sonunda evlendirecek" dedi. China ise hiç beklenmeyen bir şekilde, "Önce boşanması lazım. Boşanma birkaç aya sonuçlanır" diye cevap verdi.

        Bu sözler hem stüdyoda hem sosyal medyada şaşkınlık yarattı. programı sunucusu; Ben boşandığını sanıyordum" şeklindeki ifadeleri kullandı. Kısa süre sonra Icardi de sohbete katıldı ve boşanmanın Mart 2026’da sonuçlanacağını doğruladı; "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız" diyerek evlilik ihtimaline kapıyı açık bıraktı ve boşanmayı kutlayacaklarını söyledi.

        Sunucu Icardi’ye tekrardan; "Evlenecek misiniz?" sorusunu sordu ve Icardi, "Boşandıktan sonra bakacağız." diye cevap verdi. China Suarez ise bu konuda çok konuşmadıklarını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        Söyleşide China Suarez, daha önce hiç evlenmediğini ama bir dönem düğün hazırlığı yaptığını anlattı; "Salon ayırmıştık, catering bile hazırdı ama vazgeçtim." dedi. Evliliğin kendisi için öncelikli bir şey olmadığını da ekledi.

        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara

