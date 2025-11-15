Mauro Icardi: Boşandıktan sonra evlilik planları konuşacağız

Arjantinli oyuncu China Suárez, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile evlilik sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu. Geçtiğimiz mart ayında Arjantin basınında, Icardi ile Wanda Nara’nın çalkantılı evliliklerini sonlandırarak boşandıkları yönünde haberler yer almıştı.

REKLAM advertisement1

Programda sunucusu, şaka yaparak kamera arkasındaki Icardi'yi işaret ederek; "Bu adam seni en sonunda evlendirecek" dedi. China ise hiç beklenmeyen bir şekilde, "Önce boşanması lazım. Boşanma birkaç aya sonuçlanır" diye cevap verdi.

Bu sözler hem stüdyoda hem sosyal medyada şaşkınlık yarattı. programı sunucusu; Ben boşandığını sanıyordum" şeklindeki ifadeleri kullandı. Kısa süre sonra Icardi de sohbete katıldı ve boşanmanın Mart 2026’da sonuçlanacağını doğruladı; "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız" diyerek evlilik ihtimaline kapıyı açık bıraktı ve boşanmayı kutlayacaklarını söyledi.

REKLAM

Sunucu Icardi’ye tekrardan; "Evlenecek misiniz?" sorusunu sordu ve Icardi, "Boşandıktan sonra bakacağız." diye cevap verdi. China Suarez ise bu konuda çok konuşmadıklarını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Söyleşide China Suarez, daha önce hiç evlenmediğini ama bir dönem düğün hazırlığı yaptığını anlattı; "Salon ayırmıştık, catering bile hazırdı ama vazgeçtim." dedi. Evliliğin kendisi için öncelikli bir şey olmadığını da ekledi.