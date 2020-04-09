09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maurizio Sarri'nin Juventus'un başına geçeceği belli olduğunda Chelsea taraftarlarının üzgün olduğu söylenemezdi. Londra temsilcisi, Premier Lig'i üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne dönse ve Avrupa Ligi'ni kazansa da İtalyan menajer, Stamford Bridge'de asla gerçekten benimsenmemişti.
Sarri'nin eski kulübü Napoli'de ise işler Chelsea'den biraz farklıydı. Sarri'nin Napoli'de en iyi anlaştığı oyunculardan olan Lorenzo Insigne, eski teknik direktörüyle ilgili konuşmuştu:
"Juventuslu Sarri, Napoliler için ihanetin ta kendisi. Ama onun profesyonel olduğunu ve Napoli'ye her şeyi verdiğini unutmamak gerekiyor. Benim için bir zamanlar çok önemliydi. Juventus'a gitmesi bize zarar verir ama suçlayamam. Bu, onun kararı"
Napoli, Sarri San Paolo'dayken tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçirmişti. En azından kazanma yüzdesi ve kazanılan puanlar bakımından. Ancak sezon sonunu yine Juventus'un gerisinde tamamladılar. Sarri o zamanlar neden şampiyon olamadıklarına dair soruya "Siyah-beyaz çizgili formalara ihtiyacımız var" yanıtını vermiş ve Juventus'un kazanma kültürüne dikkat çekmişti. Napoli taraftarları ise daha çok onun futbol anlayışına saygı duymuştu.
Napoli'den Sarri'yle birlikte Chelsea'nin yolunu tutan Jorginho da İtalyan teknik adamın ayrılığıyle ilgili şöyle diyordu: "Harika bir sezondu ve onun ayrılmasını görmekten nefret ediyorum. Napoli taraftarı onu hala yüreklerinde hissediyor, kızgın olmaları normal. Onlar oldukça tutkulu insanlar ve size her şeyi verebilirler. Bu olayı ihanet olarak da görebilirler"
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