"Juventuslu Sarri, Napoliler için ihanetin ta kendisi. Ama onun profesyonel olduğunu ve Napoli'ye her şeyi verdiğini unutmamak gerekiyor. Benim için bir zamanlar çok önemliydi. Juventus'a gitmesi bize zarar verir ama suçlayamam. Bu, onun kararı"